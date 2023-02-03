Вена, 3 февраля, 2023, 11:23 — ИА Регнум. Австрия не может быть нейтральной, когда идет речь о ситуации на Украине, заявила министр обороны страны Клаудия Таннер в интервью Euractive.

Valeria Mongelli/ZUMA/TASS Клаудия Таннер

«Хотя мы нейтральны в военном отношении в соответствии с нашей конституцией, мы, конечно, не нейтральны политически, когда речь идет об Украине», — сказала она.

По ее словам, поэтому Вена с самого начала поддерживала все санкции Евросоюза против России.

«Главная идея заключается в солидарности с Украиной», — заключила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 1 февраля в Вене около штаб-квартиры энергоконцерна Wien Energie прошел пикет за снижение тарифов на электричество, которые сильно выросли на фоне антироссийских санкций. Протестующие потребовали от Австрии сохранения нейтралитета в украинском конфликте.

Также отметим, что в начале февраля президент Австрии Александр Ван дер Беллен прибыл с визитом в столицу Украины.

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