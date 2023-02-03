МИД КНР: Москва и Пекин будут активно продвигать сотрудничество во всех областях

Пекин, , 11:23 — REGNUM Москва и Пекин будут активно развивать двустороннее сотрудничество во всех областях. Об этом 3 февраля заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин на брифинге.

Здание МИД Китая © Анна Раткогло/РИА Новости

«Обе стороны будут продолжать активно развивать сотрудничество в различных областях под стратегическим руководством глав двух государств на благо двух народов», — сказала Мао Нин.

По её словам, отношения двух стран не направлены против третьих сторон, обусловлены исторической логикой и обладают мощной внутренней движущей силой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и первый замглавы МИД Китая Ма Чжаосюй заверили в совместных планах защищать суверенитет обеих стран и строить многополярный миропорядок.

Читайте ранее в этом сюжете: Лавров и замглавы МИД КНР заявили о намерении строить многополярный мир