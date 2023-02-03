Магас, , 11:22 — REGNUM Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов провел рабочую встречу с Тимерланом Кодзоевым, который руководит управлением культурного наследия республики. Основной темой разговора стала масштабная работа, которую планируется провести в Ингушетии с целью восстановления памятников культурного наследия.

Замковый комплекс Вовнушки Сергей Потеряев © ИА REGNUM

Тимерлан Кодзоев сообщил главе республики, что на сегодняшний день уже реализован отбор, в результате которого определены объекты, где пройдут первичные работы. Первоочередными объектами, нуждающимися в реставрации и разного рода противоаварийных мероприятиях, стали более десятка памятников. По словам Кодзоева, в перечень вошел один из наиболее известных в горной Ингушетии культурных объектов — замковый комплекс Вовнушки, который в 2008 году стал финалистом конкурса «Семь чудес России». Однако в минувшем году стало очевидно, что процесс разрушения объекта значительно ускорился.

Также в списке значится и самый древний в России храм Тхаба-Ерды, который примерно два года назад был закрыт для туристов, поскольку сильно пострадал в результате землетрясения. Примечательно, что по данному объекту в рамках госпрограммы в прошлом году была разработана научно-проектная документация, а средства, необходимые для проведения работ, выделены из федерального бюджета.

По словам Тимерлана Кодзоева, помимо этих двух объектов в перечень вошли еще десять. Он подчеркнул, что все они были выбраны по признаку сохранности более 30%, а также особо отметил тщательный подход к вопросу восстановления. В частности, руководитель управления сообщил Махмуду-Али Калиматову, что каждому башенному комплексу было уделено отдельное внимание с целью определить вид необходимых индивидуальных мероприятий. Более того, в ходе реставрации башенных комплексов власти республики намерены провести комплексные научно-исследовательские и архитектурные работы.

Средневековый башенный комплекс Вовнушки, расположенный в узком ущелье Озди-Хожд Александр Погожев © ИА REGNUM

Какими станут первичные задачи, определят специалисты в данном вопросе — проектировщики и реставраторы. Однако очевидно, отметил глава управления культурного наследия республики, что требуется провести не только реставрацию, но и ремонт, и противоаварийные работы.

Действия властей Ингушетии по восстановлению памятников культуры на территории республики направлены на реализацию распоряжения президента РФ Владимира Путина, который ранее уже неоднократно заявлял о необходимости беречь уникальное наследие нашей страны. В частности, российский лидер указывал, что забота о сбережении и воссоздании памятников национальной культуры входит в число наиболее важных приоритетов России.

Говоря о вопросе финансирования запланированных первичных работ на территории башенных комплексов, Тимерлан Кодзоев отметил, что они будут осуществляться как за счет денег меценатов, так и целевых федеральных средств, и мероприятий по сохранению объектов культурного наследия.

Руководитель управления культурного наследия рассказал главе Ингушетии о том, что в последнее время в республике наблюдается активизация работ, направленных на сохранение башенных комплексов за счет частных средств. Речь, в частности, идет о случаях, когда представители ингушских тейпов проводят работу по восстановлению разрушенных частей родовых комплексов. Однако такие случаи несут в себе потенциальную опасность для культурных объектов, отметил Кодзоев. Он подчеркнул, что при отсутствии должной координации проводимых работ существует риск потерять памятники по причине нарушения важных принципов проведения реставрации.

Древний христианский храм «Тхаба-Ерды» в Джейрахском районе Ингушетии Александр Погожев © ИА REGNUM

«Строительство башен, как и их восстановление, — целое искусство, которое было известно лишь нашим предкам», — сказал Махмуд-Али Калиматов, добавив, что именно поэтому при проведении работ необходимо соблюдать максимальную осторожность и действовать, исходя из принципа «не навреди».

«Мы просто обязаны сохранить эти памятники, это наша история, наследие, оставленное нам предками, то, что идентифицирует нас как ингушей, так же, как и язык, культура. Каждый человек в нашем регионе знает своих предков и свою родовую башню даже спустя века. Будущие поколения тоже будут помнить и оберегать эти памятники», — подчеркнул глава Ингушетии.

Также он напомнил еще об одной задаче — в Магасе скоро стартует строительство нового здания музея краеведения, где планируется разместить все артефакты, найденные археологами при разрушении склепа в Цори.

Оценивая важность предстоящей работы по восстановлению объектов культурного наследия, Тимерлан Кодзоев подчеркнул, что процесс реставрации не будет сосредоточен исключительно на обозначенных на сегодняшний день башенных комплексах. После завершения работ планируется провести отбор еще десятка объектов, которые также будут восстанавливать. Он выразил уверенность, что процесс по сохранению объектов культурного наследия в Ингушетии не должен останавливаться.