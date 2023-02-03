«Известия»: Turkish Airlines начала принимать оплату российскими картами
«Известия»: Turkish Airlines снова начала принимать оплату картами «Мир»
Москва, 3 февраля, 2023, 11:54 — ИА Регнум. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines вновь начала принимать оплату картами российских банков. Об этом сообщают «Известия».
В службе поддержки перевозчика подтвердили, что операции уже начали осуществляться не только по картам «Мир», но также Visa и Mastercard.
Уточняется, что оплата проходит не всегда. Время от времени происходят отказы в операциях после списания средств. В таких случаях сумма возвращается на счёт карты в течение двух рабочих дней.
Напомним, что турецкая авиакомпания прекратила приём карт российских банков в мае прошлого года. Онлайн-сервисы Турции перестали принимать оплату по картам «Мир» в связи с антироссийскими санкциями, введёнными странами Запада.
Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что норвежские власти запретили планируемую акцию по осквернению Корана.
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