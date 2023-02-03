Daily Mail: британская сеть Paul Smith прекратит работу в России из-за критики

Лондон, , 11:16 — REGNUM Британская сеть магазинов люксовой одежды и аксессуаров Paul Smith уходит с российского рынка из-за критики со стороны клиентов. Об этом 3 февраля сообщает Daily Mail со ссылкой на представителя компании.

Торговый центр Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, компания напрямую с Россией не торговала, но в течение двух десятилетий у неё был партнер по франшизе, управлявший магазинами в России.

«Сейчас мы потребовали закрыть эти магазины и прекратили все поставки дистрибьютору», — сказал представитель компании.

По информации издания, Paul Smith был одним из трёх британских брендов класса люкс, не закрывших бизнес в России, из-за этого клиенты раскритиковали фирму в соцсетях и призвали лишить модельера и основателя сети Пола Смита рыцарского звания.

Также отмечается, что член британского парламента Боб Сили заявил, что две другие работающие в России компании — автомобильная фирма Rolls-Royce и продавец нижнего белья Agent Provocateur — должны также выйти из российского бизнеса.

Читайте также: New York Times: российский импорт вернул свои позиции с помощью «друзей»