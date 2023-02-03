Вашингтон, 3 февраля, 2023, 11:13 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден вновь удивил жителей США, сообщив, что в его администрации более половины женщин — женщины. Соответствующее видео набирает популярность в сети.

IMAGO/Chris Kleponis/CNP/Medi/Global Look Press Джо Байден

«Более половины женщин в моей администрации — женщины», — заявил Байден в ходе выступления по случаю годовщины закона о семейном и медицинской отпуске.

Как передавало ИА REGNUM, президент США Джо Байден рассмешил аудиторию зала, не сумев выговорить слово «наночип». Ранее Байден еле нашёл выход после встречи с британским принцем Уильямом.

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