Байден удивил жителей США, рассказывая про женщин в своей администрации
Вашингтон, 3 февраля, 2023, 11:13 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден вновь удивил жителей США, сообщив, что в его администрации более половины женщин — женщины. Соответствующее видео набирает популярность в сети.
IMAGO/Chris Kleponis/CNP/Medi/Global Look Press
Джо Байден
«Более половины женщин в моей администрации — женщины», — заявил Байден в ходе выступления по случаю годовщины закона о семейном и медицинской отпуске.
Как передавало ИА REGNUM, президент США Джо Байден рассмешил аудиторию зала, не сумев выговорить слово «наночип». Ранее Байден еле нашёл выход после встречи с британским принцем Уильямом.
Читайте также: Байден не смог выговорить слово «наночип»
По теме: Байден заявил, что лично «разговаривал» с человеком, «придумавшим» инсулин