ФОМ: Путину доверяют 78% россиян
Москва, 3 февраля 2023, 11:53 — REGNUM Президенту России Владимиру Путину доверяют почти 80% жителей страны, следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение».
Большинство участников опроса «скорее доверяют» российскому лидеру (78%). Противоположного мнения придерживаются 14% респондентов. Ещё 9% затруднились с ответом.
Между тем 78% россиян считают, что глава государства хорошо справляется с работой на своём посту, 10% уверены, что он работает скорее плохо.
Опрос «ФОМнибус», в котором приняли участие 1500 человек в возрасте от 18 лет, проводился с 27 по 29 января.
Ранее фонд сообщал, что уровень тревожности настроения жителей России составил 53%.
Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что Россия является лидером в Европе и мире по количеству пользователей и доступности интернета.
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