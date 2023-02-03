Москва, 3 февраля, 2023, 11:53 — ИА Регнум. Президенту России Владимиру Путину доверяют почти 80% жителей страны, следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение».

Алексей Колчин ИА REGNUM Россия

Большинство участников опроса «скорее доверяют» российскому лидеру (78%). Противоположного мнения придерживаются 14% респондентов. Ещё 9% затруднились с ответом.

Между тем 78% россиян считают, что глава государства хорошо справляется с работой на своём посту, 10% уверены, что он работает скорее плохо.

Опрос «ФОМнибус», в котором приняли участие 1500 человек в возрасте от 18 лет, проводился с 27 по 29 января.

Ранее фонд сообщал, что уровень тревожности настроения жителей России составил 53%.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что Россия является лидером в Европе и мире по количеству пользователей и доступности интернета.

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