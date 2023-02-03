Москва, 3 февраля, 2023, 11:17 — ИА Регнум. Евросоюз обещает Украине «сказочное выздоровление», которое на деле обернётся ампутацией и параличом экономики. Об этом заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил 3 февраля в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

По его словам, по итогам текущего года ВВП Украины может рухнуть ещё на 5–10%, и перспектива полного банкротства и конца украинской государственности видна всё более отчётливо. Запад не собирается «лечить» экономику Украины, он выступит в качестве врача-убийцы, этакого доктора Менгеле.

«Садистское лечение экономики Украины будет проходить постепенно. Сначала — это ампутация промышленности и аграрного сектора. Затем паралич экономики в целом. Ну а после — органическая гибель остатков самой страны», — написал Медведев.

Он добавил, что «нацистская банда» в Киеве будет безумно хохотать над смертью Украины, а Запад — взирать на агонию пациента с гробовым молчанием.

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