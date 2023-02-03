РИА Новости: экс-посол США Макфол предложил устроить России «большой взрыв»
Москва, 3 февраля 2023, 11:04 — REGNUM Бывший посол США в России Майкл Макфол поделился нестандартными идеями на страницах американского журнала Foreign Affairs. На это обратила внимание обозреватель РИА Новости Виктория Никифорова.
Сперва дипломат заявил, что Москва якобы не сумела достичь поставленных в специальной военной операции на Украине целей. Однако позднее дело дошло и до критики правительства Соединённых Штатов.
По его мнению, затягивание конфликта на Украине невыгодно для коллективного Запада. Поэтому он предложил план, с помощью которого можно «быстро разгромить Россию». План, названный «теорией большого взрыва», также подразумевает антироссийские санкции и поставки вооружения Киеву.
«Только теперь предлагается не растягивать их во времени, а сделать все быстро и мощно», — пояснила автор статьи.
Как сообщало ИА REGNUM, британский генерал сэр Ричард Бэрронс заявил, что прямое военное столкновение с Россией за день опустошит запасы снарядов в армии Великобритании.
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