Алма-Ата, Казахстан, 3 февраля, 2023, 10:57 — ИА Регнум. Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров выступил с речью, часть которой была написана искусственным интеллектом. Об этом 3 февраля рассказал сам глава кабмина.

Пресс-служба президента Республики Казахстан/ТАСС Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров

В своей речи на форуме Digital Almaty в Казахстане Жапаров говорил о преимуществах современных компьютерных технологий. В частности, он упомянул ChatGPT, который сдаёт экзамены в бизнес-школах, проходит онлайн-собеседования и трудоустраивается.

«То, что было фантастикой 10 лет тому назад, сегодня стало реальностью. Да что там говорить, моё сегодняшнее выступление было частично сгенерировано с помощью искусственного интеллекта», — заявил Жапаров.

По его словам, в современных технологиях наиболее важными являются два направления — криптовалюты и искусственный интеллект.

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