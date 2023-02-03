Пекин, , 11:13 — REGNUM Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что спекуляция на теме якобы китайского шпионского аэростата не способствует урегулированию вопроса. Об этом она сообщила 3 февраля на брифинге.

Министерство иностранных дел КНР © Петр Ковалев/ТАСС

Журналисты попросили её прокомментировать информацию о разведывательном воздушном шаре, замеченном в небе над США, который, по словам Пентагона, принадлежит Китаю.

«Я хочу подчеркнуть, что спекуляция и раздувание шумихи до тех пор, пока не станут известны факты, не являются надлежащим способом урегулирования», — заявила Мао Нин.

Как передавало ИА REGNUM, в Пентагоне сообщили, что в небе над США находится разведывательный аэростат, американские вооруженные силы его отслеживают.

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