Штат Нью-Йорк, США, 3 февраля, 2023, 10:47 — ИА Регнум. Суд южного округа Нью-Йорка разрешил министерству юстиции Соединённых Штатов изъять почти 5,4 миллиона долларов, связанных с российским предпринимателем Константином Малофеевым. Об этом сообщает агентство Reuters.

Сергей Мальгавко/фотохост-агентство ТАСС Бизнесмен Константин Малофеев

Согласно опубликованным данным, это первое подобное решение с момента создания американским минюстом межведомственной целевой группы, в задачи которой входит обеспечение соблюдения санкций и экспортных ограничений против России.

По данным ведомства, россиянин якобы нарушал введенные против него санкции и продолжал организовывать работу СМИ в странах Европы, имеющих «прокремлевскую направленность».

Как отмечает Reuters, конфискованные средства могут передать на восстановление Киева.

Как сообщало ИА REGNUM, британский генерал сэр Ричард Бэрронс заявил, что прямое военное столкновение с Россией за день опустошит запасы снарядов в армии Великобритании.

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