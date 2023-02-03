За 2022 год нацпроект «Производительность труда» помог повысить эффективность более 200 предприятий

Москва, , 11:31 — REGNUM Даже в условиях антироссийских санкций многие отечественные компании активно наращивают объёмы производства и расширяют своё присутствие на рынке. Непосредственную помощь в этом оказывает национальный проект «Производительность труда». За 2022 год эксперты национального проекта из Федерального центра компетенций (ФЦК) оптимизировали производственные процессы и повысили эффективность 231 предприятия из 65 регионов России. Экономический эффект от внедрения инструментов бережливого производства в среднем для каждого предприятия составил 47 млн рублей.

Участники в нацпроекта «Производительность труда» Пресс-центр РЦК

Но это не предел. Участники нацпроекта 2019–2021 годов увеличили свою прибыль на 61 млрд. Это в 4,5 раза больше, чем государство потратило на национальный проект за тот же период. Всего в нацпроекте участвует более 4400 российских предприятий из 85 регионов России.

Расширенную поддержку ФЦК в 2022 году получили 45 компаний. От стандартной она отличается количеством созданных производственных потоков-образцов и возможностью выбора дополнительных направлений оптимизации. Средний показатель прироста производительности предприятий-участников нацпроекта на 20% превышает аналогичные темпы роста данного показателя в целом по стране. Сегодня в периметре нацпроекта находится более 4400 предприятий с суммарной выручкой около 11 трлн рублей.

К ИТ-платформе «Производительность. РФ » в 2022 году подключилось более 40 000 новых пользователей, представляющих более 6 000 российских компаний. Один из самых востребованных разделов — «База знаний» — пополнился более 120 публикациями. 90 из них — это типовые решения, представляющие собой методические пособия для бизнеса. Они разработаны для определенного технологического процесса или потока и содержат набор конкретных инструкций для самостоятельной работы по повышению эффективности. В 2022 году эксперты ФЦК также провели два отраслевых исследования: в области отечественного станкостроения и производства изделий из бетона.

«ФЦК уже пять лет помогает бизнесу устранять потери и повышать эффективность. За это время мы на деле доказали, что управленческий консалтинг дает возможность компаниям существенно улучшать производственные и финансовые показатели — даже в таких сложных обстоятельствах, как пандемия и экономические ограничения последнего времени», — отметил генеральный директор ФЦК Николай Соломон.

По его словам, одной из важных составляющих нацпроекта «Производительность труда» является формирование в коллективах компаний корпоративной культуры непрерывных улучшений — одного из базовых элементов бережливого производства. И этот процесс невозможно представить без обучения тренеров и инструкторов по бережливому производству.

Так, в 2022 году ФЦК совместно с региональными центрами компетенций обучили инструментам бережливого производства около 26 000 сотрудников предприятий-участников нацпроекта. Академия производительности ФЦК в прошлом году также обучила около 1 500 работников региональных министерств и ведомств, более 500 внутренних тренеров и свыше 2000 инструкторов по бережливому производству. Помимо этого, в 2022 году эксперты ФЦК запустили 17 Фабрик производственных процессов и три Фабрики офисных процессов, которые также помогают обучать сотрудников российских компаний инструментам и методикам бережливого производства.

Как сообщало ИА REGNUM, национальный проект «Производительность труда» должен обеспечить 5%-й ежегодный рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Компании — участники проекта получают экспертную поддержку Федерального центра компетенций, а также Региональных центров компетенций для совершенствования управления, производства, логистики и сбыта своей продукции.