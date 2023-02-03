Москва, 3 февраля, 2023, 10:41 — ИА Регнум. Уровень тревожного настроения жителей России составил 53%, свидетельствуют результаты исследования Фонда «Общественное мнение».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Люди

Так, 53% ответили, что сегодня среди их родных, друзей, коллег и знакомых преобладает тревожное настроение.

Спокойное настроение преобладает у окружения 41% жителей России. Еще 6% респондентов затруднились с ответом.

Опрос был проведен с 27 по 29 января среди 1500 респондентов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВЦИОМ, каждый второй опрошенный (51%) заявил, что работа правительства России по итогам трёх лет соответствует их ожиданиям, — Всероссийский центр изучения общественного мнения провёл опрос в 80 регионах России среди 1,6 тыс. взрослых человек.