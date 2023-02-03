Артёмовский, Свердловская область, , 10:39 — REGNUM В городе Артёмовском Свердловской области сгорела могила участника специальной военной операции Сергея Миниахметова. Об этом 3 февраля сообщает портал e1.ru.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

«Предположений совсем нет, но мы точно можем сказать, что это поджог, других версий у нас нет», — приводит издание слова друзей погибшего бойца.

Отмечается, что они попросили компетентные органы разобраться в произошедшем. На контроле ситуацию держит глава Артёмовского Константин Трофимов, который написал заявление в полицию, но выразил уверенность, что могила загорелась не по вине вандалов.

По его мнению, основная версия состоит в том, что венки могли загореться от лампадки, которую оставили на могиле.

Сообщается, что Миниахметов был мобилизован осенью 2022 года. С ним простились 12 января. А пожар на кладбище произошел на 40-й день со дня гибели бойца.