Премьер Узбекистана Арипов предложил интегрировать системы электронных госуслуг стран ЕАЭС

Ташкент, , 10:36 — REGNUM Правительство Узбекистана предложило интегрировать системы оказания электронных госуслуг в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом 3 февраля заявил премьер-министр страны Абдулла Арипов в ходе пленарной сессии международного форума по цифровизации Digital Almaty-2023.

Ташкент Иван Шилов © ИА REGNUM

«Полагаем возможным профильным ведомствам проработать вопрос интеграции своих национальных систем оказания электронных госуслуг и документооборота», — сказал он.

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По его мнению, интеграция позволит жителям и бизнесменам стран объединения без препятствий пользоваться всеми цифровыми возможностями на всём пространстве ЕАЭС.

Арипов напомнил, что узбекский лидер Шавкат Мирзиеев определил основные приоритеты цифровизации в 2023 году, добавив, что в ближайшие два года в стране примут меры по дальнейшему расширению международного интернет-канала, модернизации мобильной сети и покрытию стандартом 5G всех областных центров.

Премьер-министр Узбекистана также сообщил о необходимости консолидировать возможности стран в целях превращения региона в передовой центр цифровых технологий.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января вице-спикер законодательной палаты Узбекистана Алишер Кадыров заявил, что в настоящее время Ташкент ведёт работу по проработке многостороннего соглашения по газу с Россией.

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