Минск, , 10:51 — REGNUM Первое пробное включение в сеть второго энергоблока Белорусской АЭС планируется в марте–апреле. Об этом 3 февраля заявил заместитель министра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк.

АЭС Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, специалисты почти завершили на блоке монтаж трубопроводов и технологического оборудования, сейчас они осуществляют пусконаладочные работы, ведут подготовку к разогреву и гидравлическим испытаниям первого и второго контуров реакторной установки на плотность и прочность.

«Затем последует выход на минимально контролируемый уровень мощности реакторной установки», — приводит слова Михадюка пресс-служба министерства энергетики Белоруссии.

Уточнятся, что после этого специалисты проведут большой объем электрических, физических и других испытаний на разных режимах работы блока с постепенным увеличением его мощности.

Отмечается, что второй энергоблок планируют ввести в промышленную эксплуатацию во втором полугодии текущего года.

Как передавало ИА REGNUM, построенная с помощью Росатома Белорусская атомная электростанция может стать реальной альтернативой законсервированному проекту Балтийской АЭС.

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