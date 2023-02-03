Второй энергоблок БелАЭС могут пробно включить в сеть в марте–апреле
Минск, 3 февраля, 2023, 10:51 — ИА Регнум. Первое пробное включение в сеть второго энергоблока Белорусской АЭС планируется в марте–апреле. Об этом 3 февраля заявил заместитель министра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк.
По его словам, специалисты почти завершили на блоке монтаж трубопроводов и технологического оборудования, сейчас они осуществляют пусконаладочные работы, ведут подготовку к разогреву и гидравлическим испытаниям первого и второго контуров реакторной установки на плотность и прочность.
«Затем последует выход на минимально контролируемый уровень мощности реакторной установки», — приводит слова Михадюка пресс-служба министерства энергетики Белоруссии.
Уточнятся, что после этого специалисты проведут большой объем электрических, физических и других испытаний на разных режимах работы блока с постепенным увеличением его мощности.
Отмечается, что второй энергоблок планируют ввести в промышленную эксплуатацию во втором полугодии текущего года.
Как передавало ИА REGNUM, построенная с помощью Росатома Белорусская атомная электростанция может стать реальной альтернативой законсервированному проекту Балтийской АЭС.
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