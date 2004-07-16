Вашингтон, 3 февраля, 2023, 12:10 — ИА Регнум. Крупная швейцарская немецкоязычная ежедневная газета Neue Zürcher Zeitung разразилась 3 февраля сенсацией: якобы в январе 2023 года глава ЦРУ Уильям Бёрнс по распоряжению президента США Джо Байдена проводил переговоры с Киевом и Москвой о мирном урегулировании конфликта. Утверждается, что речь шла о разделе украинской территории: Россия в ходе сделки должна была получить 20%. В Белом доме и даже самом ЦРУ информацию назвали недостоверной.

JOSE MENDEZ/EPA/TASS Глава ЦРУ Уильям Бёрнс

То обстоятельство, что стороны не смогли договориться о мире, и послужило причиной, по которой Вашингтон принял решение о поставках Киеву танков Abrams, пишет Neue Zürcher Zeitung. Российская сторона данное заявление пока никак не прокомментировала, а в США обсуждение с Россией уступок территории Украины опровергли, информирует Newsweek. Издание уточняет, что американское руководство назвало утверждения СМИ беспочвенными.

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Между тем известно, что в середине января 2023 года украинский президент Владимир Зеленский и глава ЦРУ США Уильям Бёрнс обсуждали покушение на основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. О тайном визите в Киев сообщал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По информации The Washington Post, Бёрнс передал Зеленскому свои предположения «о военных планах России в ближайшие недели и месяцы».

РИА Новости Бойцы подразделения ЧВК «Вагнер» и основатель группы бизнесмен Евгений Пригожин

Глава ЦРУ приезжал на Украину в ноябре 2022 года. Как пишет WP, такие поездки дают главе ЦРУ возможность «укрепить доверие своих коллег» из украинской разведки и лучше понять, как развивается конфликт.

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По оценке шефа бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентина Богданова, скорее всего, американские власти стремятся к тому, чтобы зафиксировать новый статус-кво — обозначить дорожную карту будущих событий по линии военной помощи. А заодно и пресечь потенциальное нытьё подопечных:

«Тезисов, по сути, два. Во-первых, Бёрнс, как следует из статьи WP, «признал, что в какой-то момент помощь (Украине) будет получить труднее», а также что «Киев менее уверен в перспективах принятия Конгрессом ещё одного многомиллиардного пакета дополнительной помощи. Во-вторых, $45 млрд, выделенные в прошлом году, судя по всему, Украине нужно будет освоить до июля или августа».

Валентин Богданов считает, что такой временной отрезок абсолютно укладывается в хронологию предвыборной кампании в США: «Потому-то Зеленского и предупреждают, что окно возможностей для него к этому времени в лучшем случае превратится в щель».

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Как сообщало ИА REGNUM, о переговорах насчёт мирного урегулировании конфликта России и Украины, инициатором которых выступил американский президент Джо Байден, известила газета Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на главу ЦРУ Уильяма Бёрнса. Якобы диалог, по итогу которого Россия должна была получить 20% территории Украины, был инициирован в январе 2023 года, но сторонам не удалось договориться. Позднее информацию опровергли Белый дом и ЦРУ.

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