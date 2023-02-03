Российские военные уничтожили гаубицу «Акация» и трёх военных ВСУ в районе реки Ингулец

Москва, , 10:19 — REGNUM Одна украинская гаубица «Акация» с боекомплектом была уничтожена российскими военными в районе реки Ингулец. Об этом 3 февраля сообщил источник ИА REGNUM.

САУ «Акация» Vitaly V. Kuzmin

Удар был нанесён днём 2 февраля. В результате были уничтожены трое военных ВСУ, ещё один получил ранения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 3 февраля был нанесён удар по месту расположения одного из подразделений ВСУ в районе города Очакова.

Читайте ранее в этом сюжете: ВС России нанесли удар по подразделению ВСУ в районе города Очакова