Актер сериалов «Универ» и «Ранетки» четыре месяца умирал в одиночестве от пневмонии

Москва, , 10:34 — REGNUM Актер Сергей Корсик умер в Москве на 31-м году жизни, сообщил ИА REGNUM источник в системе здравоохранения.

Свеча Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Трагедия случилась еще 16 января, но о кончине и последних месяцах жизни стало известно только сейчас. Четыре месяца актер и бывший солист Ансамбля Александрова провел в больнице, где его лечили от двухсторонней пневмонии,

Свой последний день рождения 5 октября 2022 года Сергей Корсик встретил на больничной койке, куда его привезли с тяжелой пневмонией и подозрением на туберкулез. Перед госпитализацией у молодого человека наблюдался сильный кашель, скорая поставила предварительный диагноз — бронхит и забрала больного в больницу. Уже по приезде в медучреждение у Сергея взяли анализы на COVID-19. Они дали отрицательный результат.

«Четыре месяца Сергей лечился, но лучше ему не становилось. Друзей у него не было кроме меня, да и единственный родственник — это сестра, но она живет в Санкт-Петербурге, — рассказал ИА REGNUM друг Сергея Николай. — Накануне смерти он позвонил мне последний раз и просил не навещать его и не привозить продукты. Он сказал, что его переводят в реанимацию, и что он перезвонит позже. Это были его последние слова».

За все четыре месяца, проведенные Сергеем в больнице, к нему никто не приходил кроме Николая. Сергей старался не афишировать свою болезнь и не напрягать знакомых своими проблемами. Артист скончался 16 января, на его кремировании присутствовали его родная сестра и друг Николай.

Сергей Корсик родился 5 октября 1992 года, за время карьеры успел попробовать себя в различных творческих ипостасях: певец, актер театра и кино, пародист, телеведущий. Наиболее известные сериалы и фильмы, в которых Сергей успел сняться — «Универ», «Ранетки», «Лев Яшин». Также Корсик участвовал в различных телепроектах, таких как КВН, «Фактор А» и «Фабрика звезд». Был солистом Ансамбля песни и пляски Российской армии им. Александрова. В своих интервью Сергей рассказывал, что по счастливой случайности не попал в 2016 году на тот самый самолет Ту-154, который рухнул в Черное море. Тогда в авиакатастрофе погибли 92 человека, серди которых у Сергея было много близких друзей. В тот месяц музыкант снимался в сериале «Универ» и поэтому не смог лететь на гастроли. Он не раз повторял, что те съемки в буквальном смысле спасли его жизнь.