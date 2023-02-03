Донецк, 3 февраля, 2023, 10:17 — ИА Регнум. В результате обстрела Горловки со стороны ВСУ были повреждены инфраструктура центрального рынка, торговые ряды и магазин, сообщили 3 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

«Населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): зафиксированы повреждения инфраструктуры центрального рынка; также повреждены торговые ряды», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике за сутки от обстрелов со стороны ВСУ погиб один мирный житель, еще два мирных жителя получили ранения.

Отметим, что за сутки 1 февраля украинские войска подвергли населённые пункты Донецкой Народной Республики обстрелам 18 раз.