ВС России уничтожили 25 военных ВСУ в результате удара по подразделению в районе города Очакова

Москва, , 10:14 — REGNUM Артиллерийский удар по месту расположения одного из подразделений ВСУ в районе города Очакова был нанесён в ночь на 3 февраля. Об этом сообщил ИА REGNUM источник.

Российская армия Иван Шилов ИА REGNUM

В результате были уничтожены 25 военных ВСУ, ещё 15 получили ранения различной степени тяжести. Также потери противника составили четыре единицы автомобильной техники.

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