В Брянской области автомобиль с военными подорвался на неустановленном припасе

Брянск, , 10:16 — REGNUM Несколько российских военнослужащих получили ранения в результате взрыва неустановленного боеприпаса в Климовском районе Брянской области. Об этом 3 февраля сообщил источник ИА REGNUM, знакомый с ситуацией.

Пожаротушение [Иван Шилов © ИА REGNUM]

Инцидент произошёл 2 февраля во второй половине дня возле населенного пункта Бровничи (примерно в двух километрах от государственной границы РФ). Автомобиль КамАЗ, на котором передвигались военнослужащие, подорвался на неустановленном припасе.

Пострадавшие были доставлены в отделение Климовской ЦРБ.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что подрыв автомобиля в городе Энергодаре Запорожской области был столь сильным, что уничтожил по меньшей мере один соседний автомобиль и повредил остекление в ближайших домах.

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