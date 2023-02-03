Белый дом опроверг обсуждение возможных территориальных уступок Украины

Вашингтон, , 09:54 — REGNUM Слухи о переговорах президента России Владимира Путина с директором ЦРУ США Уильямом Бёрнсом по поводу возможных территориальных уступок Украины беспочвенны, пишет Newsweek со ссылкой на представителя Белого дома Шона Давитта.

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По его словам, сведения швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung о проведении тайных переговоров Путина и Бёрнса в январе 2023 года не соответствуют действительности.

Напомним, ранее газета Neue Zürcher Zeitung сообщила, что глава ЦРУ Уильям Бёрнс по распоряжению президента США Джо Байдена в середине января вёл переговоры с Киевом и Москвой о мирном урегулировании конфликта.

Американцы якобы предлагали Киеву и Москве завершить конфликт и договориться о мире. В обмен Россия должна была получить 20% территории Украины.

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