Вашингтон, 3 февраля, 2023, 09:54 — ИА Регнум. Слухи о переговорах президента России Владимира Путина с директором ЦРУ США Уильямом Бёрнсом по поводу возможных территориальных уступок Украины беспочвенны, пишет Newsweek со ссылкой на представителя Белого дома Шона Давитта.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По его словам, сведения швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung о проведении тайных переговоров Путина и Бёрнса в январе 2023 года не соответствуют действительности.

Напомним, ранее газета Neue Zürcher Zeitung сообщила, что глава ЦРУ Уильям Бёрнс по распоряжению президента США Джо Байдена в середине января вёл переговоры с Киевом и Москвой о мирном урегулировании конфликта.

Американцы якобы предлагали Киеву и Москве завершить конфликт и договориться о мире. В обмен Россия должна была получить 20% территории Украины.

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