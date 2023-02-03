В Уфе женщина успела спасти дочь от мужа, убившего двух сыновей

Уфа, , 10:09 — REGNUM Житель Уфы, предположительно убивший двух сыновей, не успел расправиться с женой и 10-летней дочерью. Женщина с девочкой убежали к соседям, сообщает 3 февраля «Башинформ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Квартира в Уфе, где обнаружили тела мужчины и двух его сыновей СУ СКР по Башкирии, t. me/sledcom02

Трагедия произошла утром в жилом доме на улице Степана Кувыкина. В одну из квартир постучалась женщина, с ней была дочь. Женщина пожаловалась соседям на неадекватное поведение мужа — он пытался её задушить, но она смогла убежать. Соседи подошли к квартире женщины, но дверь была заперта.

Вызванные на место спасатели вскрыли дверь. В квартире находились два мёртвых мальчика, семи и 13 лет, и их отец.

«На теле детей были найдены ножевые ранения. Предварительно, их убил глава семейства, а затем свёл счеты с жизнью», — сообщил источник.

Семья не считалась неблагополучной. Мужчина работал в крупной компании и находился в отпуске, в момент трагедии он не был пьян.

По словам собеседника агентства, в последнее время мужчина, предположительно, страдал от депрессии, у него были проблемы на работе.

Соседи рассказали, что ссор в семье не замечали. Однако утром из квартиры отчётливо раздавался грохот, потом были слышны крики женщины и детей.

Как сообщало ИА REGNUM, на месте убийства в Уфе работают правоохранители, возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более малолетних лиц.

Читайте ранее в этом сюжете: В Уфе отец убил двоих сыновей и покончил с собой