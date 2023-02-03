Вашингтон, 3 февраля 2023, 09:44 — REGNUM Офицер американской армии в отставке, ветеран войны в Ираке Александр Виндман призвал администрацию президента США Джо Байдена отправить на Украину американских контрактников, пишет Politico.

Наемники на Украине
Наемники на Украине
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что план Виндмана состоит в том, чтобы отправить на территорию Украины до 200 опытных американских военных, внедрив их в небольшие подразделения недалеко от линии фронта. Основной их задачей должно стать обучение ВСУ ремонту пострадавшей техники.

По его мнению, это необходимо, чтобы поддерживать поставленное Киеву оборудование в рабочем состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Франции, Великобритании, Польше, Германии и США заявили, что пока не готовы поставлять Киеву истребители F-16. Такие действия могут быть предприняты только координированно по решению всех стран — членов альянса НАТО, подчёркивал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Читайте также: Пилот ВСУ предрёк скорый выход из строя всех военных самолётов Украины