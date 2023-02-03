Вашингтон, 3 февраля, 2023, 09:44 — ИА Регнум. Офицер американской армии в отставке, ветеран войны в Ираке Александр Виндман призвал администрацию президента США Джо Байдена отправить на Украину американских контрактников, пишет Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

Отмечается, что план Виндмана состоит в том, чтобы отправить на территорию Украины до 200 опытных американских военных, внедрив их в небольшие подразделения недалеко от линии фронта. Основной их задачей должно стать обучение ВСУ ремонту пострадавшей техники.

По его мнению, это необходимо, чтобы поддерживать поставленное Киеву оборудование в рабочем состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Франции, Великобритании, Польше, Германии и США заявили, что пока не готовы поставлять Киеву истребители F-16. Такие действия могут быть предприняты только координированно по решению всех стран — членов альянса НАТО, подчёркивал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

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