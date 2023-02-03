Депутат Госдумы предложил направлять по мобилизации безработных
Депутат Госдумы предложил заместить мобилизованных ценных кадров безработными
Москва, 3 февраля, 2023, 09:44 — ИА Регнум. Отправить участвовать в специальной военной операции безработных, состоящих на учете в центрах занятости, предложил депутат Госдумы Максим Иванов («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 3 февраля.
«Может, при мобилизации вместо ценных специалистов, инженеров, рабочих высокой квалификации в первую очередь мобилизовать безработных «клиентов» центра занятости?» — рассуждает Иванов.
Парламентарий убежден, что безработные будут только рады: работа — почетная, зарплата — высокая.
Депутат Госдумы обратил внимание на то, что продолжает получать от предприятий обращения с просьбой помочь вернуть мобилизованных ключевых сотрудников, без которых производство «просто встает».
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