Москва, 3 февраля, 2023, 09:44 — ИА Регнум. Отправить участвовать в специальной военной операции безработных, состоящих на учете в центрах занятости, предложил депутат Госдумы Максим Иванов («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 3 февраля.

Владимир Смирнов/ТАСС Горожанин получает консультацию у сотрудника центра занятости населения

«Может, при мобилизации вместо ценных специалистов, инженеров, рабочих высокой квалификации в первую очередь мобилизовать безработных «клиентов» центра занятости?» — рассуждает Иванов.

Парламентарий убежден, что безработные будут только рады: работа — почетная, зарплата — высокая.

Депутат Госдумы обратил внимание на то, что продолжает получать от предприятий обращения с просьбой помочь вернуть мобилизованных ключевых сотрудников, без которых производство «просто встает».

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