Ростов-на-Дону, , 09:39 — REGNUM В Ростове-на-Дону задержали мужчину, которого заподозрили в стрельбе около торгового центра. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области.

Стрелок Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По её информации, сотрудники правоохранительных органов Ростова-на-Дону получили сведения о стрельбе рядом с одним из торговых центров города, стрелявший покинул место происшествия на автомашине.

Отмечается, что в одной из гостиниц по горячим следам стражи порядка задержали подозреваемого.

Уточняется, что ему 50 лет, он проживает в городе Азове и является бывшим сотрудником торгового центра. В результате происшествия, к счастью, никто не пострадал.

«Сотрудники полиции изъяли охотничье оружие, из которого задержанным были произведены выстрелы», — говорится в сообщении.

По данному факту был возбуждено уголовное дело по признакам хулиганства.

Читайте также: Жительницу Подмосковья осудили за «минирование» военного аэродрома

По теме: Из ТЦ «Речной» в Москве эвакуировали 400 человек после сообщения о бомбе