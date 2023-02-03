В Ростове-на-Дону задержан подозреваемый в стрельбе у торгового центра
Ростов-на-Дону, 3 февраля 2023, 09:39 — REGNUM В Ростове-на-Дону задержали мужчину, которого заподозрили в стрельбе около торгового центра. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области.
По её информации, сотрудники правоохранительных органов Ростова-на-Дону получили сведения о стрельбе рядом с одним из торговых центров города, стрелявший покинул место происшествия на автомашине.
Отмечается, что в одной из гостиниц по горячим следам стражи порядка задержали подозреваемого.
Уточняется, что ему 50 лет, он проживает в городе Азове и является бывшим сотрудником торгового центра. В результате происшествия, к счастью, никто не пострадал.
«Сотрудники полиции изъяли охотничье оружие, из которого задержанным были произведены выстрелы», — говорится в сообщении.
По данному факту был возбуждено уголовное дело по признакам хулиганства.
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