Москва, 3 февраля, 2023, 09:31 — ИА Регнум. Западная Европа, утерявшая навыки выживания, тонет вместе с Украиной. России следует дважды подумать перед тем, как её спасать, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 3 февраля в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Дипломат отреагировала на жалобы президента Украины Владимира Зеленского о замедлении «санкционного темпа» Европы и более быстрой адаптации России к ограничениям.

«Какой же он всё-таки, Зеленский. Если бы не санкции 2014 и далее, мы бы давно угорели в удушье комфорта и нефтяных денег — навязанная Западом в 90-е «элита» не дала бы развиваться», — с иронией отметила Захарова.

По её словам, впадающая в рецессию Западная Европа, давно утратившая навык к выживанию, идёт ко дну вместе с привязанной к ногам Украиной. Советский народ в середине ХХ века спас Западную Европу от неё самой, теперь надо подумать дважды, добавила представитель МИД.

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