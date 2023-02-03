Москва, 3 февраля, 2023, 09:24 — ИА Регнум. В России зафиксирован второй случай заражения подвариантом коронавируса, официально известным как XBB.1.5 и прозванным «Кракен», при этом пациент переносит его в легкой форме. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Второй случай заражения подвариантом коронавируса «Кракен» выявлен в России. Заболевший переносит инфекцию в легкой форме», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что этот подвариант имеет некоторые характеристики, которые позволяют ему более эффективно уклоняться от иммунной защиты.

Уточняется, что активное распространение этой инфекции маловероятно.

Как передавало ИА REGNUM, в Пензенской области зафиксирован первый случай заражения подвариантом коронавируса «Кракен».

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