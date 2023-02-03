В Уфе отец убил двоих сыновей и покончил с собой
Уфа, 3 февраля, 2023, 09:13 — ИА Регнум. В Уфе 41-летний мужчина убил двоих сыновей, 13 и семи лет, после чего покончил с собой, сообщили 3 февраля в региональном главном управлении СКР.
Иван Шилов ИА REGNUM
Убийство
Отмечается, что супруга злоумышленника вместе с 10-летней дочерью успели покинуть квартиру, благодаря чему им удалось выжить.
По факту убийства возбуждено уголовное дело, организован комплекс следственно-оперативных мероприятий для установления всех обстоятельств совершения преступления.