Вашингтон, , 09:06 — REGNUM В Пентагоне сообщили, что в небе над США находится разведывательный аэростат, американские вооруженные силы его отслеживает. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер.

«Правительство США обнаружило высотный воздушный шар-разведчик над материковой частью США и продолжает внимательно наблюдать за ним, отслеживать его перемещение», — приводит его слова агентство Anadolu.

По его словам, сейчас воздушный шар находится на высоте, значительно превышающей гражданское воздушное движение, и не представляет никакой угрозы для жителей.

Райдер добавил, что случаи активности с применением шаров фиксировались и ранее, руководство США оперативно приняло меры, чтобы не допустить сбора важных сведений.

Агентство, ссылаясь на высокопоставленного чиновника Пентагона, также сообщает, что шар может принадлежать Китаю. Власти США уже связались с руководством Китая по этому вопросу, пояснил чиновник.

Он добавил, что ранее воздушный шар находился в небе над провинцией Монтана, в которой размещены арсеналы ядерного оружия.

Поэтому, если сбить этот объект там, то его обломки могут нанести большой ущерб на земле, пояснил чиновник, добавив, что маршрут воздушного шара в основном проходит над секретными объектами США, при этом шар обладает слабыми возможностями по сбору данных.

Как передавало ИА REGNUM, член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин потребовала от президента Джо Байдена немедленно сбить наблюдательный воздушный шар над страной.

Читайте также: В Конгрессе США потребовали от Байдена сбить наблюдательный шар Китая