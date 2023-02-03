Москва, , 09:01 — REGNUM Обстановка на Запорожской АЭС пока не миновала критической фазы, вместе с тем в последние недели «прилеты» на ЗАЭС зафиксированы не были, заявил глава Росатома Алексей Лихачев.

Запорожская АЭС. Энергодар Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, пока критическая фаза не миновала, линия разделения войск проходит просто в контактной близости от атомной станции.

Вместе с тем Лихачев отметил, что в последние недели специалисты не фиксировали прилетов на ЗАЭС, «хотя попытки беспилотников входить на территорию станции были».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в районе города Запорожье замечено скопление группировки войск ВСУ численностью 40 тыс. человек. Он заявил, что в этом районе ожидается наступление противника.

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