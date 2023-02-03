Вашингтон, , 09:14 — REGNUM Передача Украине высокоточных боеприпасов большой дальности, заказанных у компании Boeing, произойдёт не ранее, чем через девять месяцев. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Boeing Prayitno

Новый пакет военной помощи США Украине будет включать бомбы малого диаметра наземного базирования (GLSDB). Это гибридное оружие дальнего действия сочетает в себе бомбу малого диаметра, управляемую спутниками GPS, и армейскую ракету, которую уже используют ВСУ.

«Как и некоторое другое оборудование, предоставленное США и союзниками, оно не будет развернуто на Украине в ближайшее время: представитель отрасли сказал, что для первых поставок потребуется около девяти месяцев», — отмечает издание.

Отмечается, что новую ракету Boeing с бомбовым наконечником испытывали трижды с 2015 года в партнёрстве со шведской компанией Saab AB. На учениях ракета преодолела более 130 км, отклонившись от цели чуть более, чем на метр. Такая дальность примерно вдвое превышает дальность ракет для комплекса HIMARS, которые сейчас есть в распоряжении ВСУ.

Первоначально на закупку боеприпасов от Boeing США выделят $200 млн, сообщил собеседник Bloomberg.

Американская сторона также обещает в более короткие сроки поставить Киеву зимнее обмундирование, противопехотные мины Claymore, оборудование для систем Patriot и ручные гранатомёты Mark 153.

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