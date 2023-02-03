Москва, 3 февраля, 2023, 08:54 — ИА Регнум. Уделить в школьной программе по информатике больше внимания новым цифровым технологиям, включая NFT, предложил главе Минпросвещения Сергею Кравцову глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 3 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Школьники

«Учитывая объективную необходимость повышения цифровой грамотности новых поколений наших граждан, прошу Вас дать поручение рассмотреть возможность корректировки школьной программы по информатике и уделить отдельное внимание прогрессивным технологиям, включая NFT, повышенное внимание», — говорится в письме Нилова (имеется в распоряжении ИА REGNUM).

Депутат обратил внимание на то, что технологии NFT всё чаще упоминаются в качестве уникального цифрового объекта, защищённого с помощью стандартов блокчейн.

Помимо коллекционного функционала, позволяющего надёжно защитить некий цифровой актив как интеллектуальную собственность его обладателя от подделки, хищения или взлома, NFT используется в различных сферах общественной жизни, включая образование, указал парламентарий.

«Технологии NFT уже преподаются в школах многих стран мира в качестве самостоятельного предмета или части образовательного курса по уже существующим дисциплинам», — привел аргумент Нилов.

Читайте также: Правительство РФ не поддержало законопроект о защите NFT-токенов