Мелитополь, 3 февраля, 2023, 08:48 — ИА Регнум. Взрыв автомобиля произошёл в городе Энергодаре Запорожской области, погиб один человек. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 3 февраля в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Теракт

«Причиной взрыва, прозвучавшего сегодня утром в городе, стал взрыв автомобиля», — написал Рогов.

По предварительным данным, речь идёт о теракте. На место прибыли сотрудники МЧС и силовых структур, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, громкий взрыв в Энергодаре прозвучал около 07:50 по местному времени (08:50 мск).