Москва, 3 февраля, 2023, 09:00 — ИА Регнум. Реконструкцию Автозаводского, Даниловского, Химкинского, Новодевичьего, Тушинского, Рубцовского, Гольяновского и Кутузовского подводных газопроводов провели специалисты Комплекса городского хозяйства с 2018 года. Как рассказал заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков, это было сделано в рамках комплексной программы реконструкции 12 дюкеров высокого и среднего давления, рассчитанной до 2024 года. Сейчас ведутся работы на Фрунзенском и Щукинском газопроводах, в ближайшее время начнется реконструкция Голутвинского дюкера, а в четвертом квартале этого года — Кропоткинского.

Городское хозяйство Москвы 12 газопроводов-дюкеров реконструируют в Москве до 2024 года

Бирюков напомнил, что подводные газопроводы были построены в период с 1939 по 1965 год и с тех пор ни разу комплексно не ремонтировались. «Если раньше по дну реки делались специальные углубления, в которые укладывали трубопровод, — пояснил заместитель мэра в правительстве Москвы, — то сегодня прокладываем сети на глубине более десяти метров под дном в многослойной защите». Он отметил, что новая технология укладки дюкеров позволяет существенно снизить затраты на эксплуатацию, срок службы таких газопроводов составляет более 40 лет.

Проходческие работы выполняются методом микротоннелирования, либо горизонтального направленного бурения. Благодаря этому отпадает необходимость перекрывать движение транспорта, минимизируются разрытия и дискомфорт для москвичей. Важной особенностью этих технологий является высокая точность проходки и постоянный контроль ее траектории.

«Обновленные дюкеры оснащены автоматическими запорными устройствами, с помощью которых можно при необходимости в течение двух минут перекрыть газ дистанционно», — подчеркнул Петр Бирюков.