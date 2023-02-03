Вашингтон, , 08:39 — REGNUM Соединенные Штаты в рамках нового пакета военной помощи намерены отправить Киеву наземные ракеты с GPS-наведением, передает Bloomberg.

Поставка вооружения киевскому режиму Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что США в течение девяти месяцев поставят Киеву высокоточные боеприпасы большой дальности GLSDB, разработанные компанией Boeing.

Данная система, уточняет агентство, сочетает в себе высокоточную управляемую авиабомбу GBU-39 и ракетный двигатель.

Помимо бомб с GPS-наведением, в новый пакет военной помощи войдут противопехотные мины Claymore, снаряды Excalibur с GPS-наведением и оборудование для ракет Patriot.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Франции, Великобритании, Польше, Германии и США заявили, что пока не готовы поставлять Киеву истребители F-16. Такие действия могут быть предприняты только координированно по решению всех стран — членов альянса НАТО, подчёркивал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

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