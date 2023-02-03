Москва, 3 февраля, 2023, 08:54 — ИА Регнум. Производители молочной продукции в России стали чаще указывать на упаковке кефира, сливок и молока его вес, а не его объём. Об этом 3 февраля пишет РБК, ссылаясь на данные сервиса «Продажи. рф».

Иван Шилов ИА REGNUM Молоко

По информации холдинга, в прошлом году в России продукции в такой упаковке было продано больше, чем в 2021 году.

Аналитики предполагают, что, скорее всего, производители молочной продукции пытаются замаскировать снижение объема товара в упаковке, поскольку один кг молока занимает порядка 970 мл.

По словам председателя правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрия Янина, в России традиционно жидкие товары продавались с маркировкой объёма, а не веса.

«Большинство потребителей не догадываются, что килограмм молока меньше, чем литр. На этом играют, и в некотором смысле это вводит в заблуждение», — приводят журналисты его слова.

По словам генерального директора Национального союза производителей молока Артёма Белова, повсеместного перехода к данной практике на рынке не фиксируется.

Он считает, что некоторые производители могут прибегать к этому, чтобы не поднимать цену в кризис, а также, чтобы сделать уменьшение объема товара менее заметным для покупателей. Размер упаковки молока остается стандартным, но килограмм чуть меньше литра, в результате можно сэкономить примерно 3% продукта.

Как передавало ИА REGNUM, у отечественных предприятий молочной отрасли сформированы достаточные запасы необходимого сырья и компонентов.

По словам основателя сельскохозяйственного холдинга «АгриВолга» Сергея Бачина, отсутствие биофабрик привело молочную промышленность в России почти в полную зависимость от импорта заквасок. По информации Министерства сельского хозяйства России, в Ярославской области в 2022 году начали строить биофабрику мощностью 160 тонн продукции в год, ещё одну биофабрику намерены построить в Московской области.

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