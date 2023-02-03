Донецк, , 08:14 — REGNUM В Донецкой Народной Республике за сутки от обстрелов со стороны ВСУ погиб один мирный житель, сообщили 3 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Скорая помощь © Валентин Спринчак/ТАСС

«За минувшие сутки, с 08:00 2 февраля до 08:00 3 февраля, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погиб 1 человек», — говорится в телеграм-канале представительства.

Отмечается, что еще два мирных жителя получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 1 февраля украинские войска подвергли населённые пункты Донецкой Народной Республики обстрелам 18 раз. Было выпущено 99 боеприпасов. Удары наносились на районам Донецка, Горловки, Ясиноватой, Яковлевки, Минерального, Александровки.

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