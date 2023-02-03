Луганск, 3 февраля, 2023, 08:24 — ИА Регнум. Украинские артиллеристы уничтожили своих сослуживцев, решивших сдаться в плен у города Кременная в ЛНР. Об этом военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил 3 февраля в своём телеграм-канале.

Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press Солдат ВСУ

Военнослужащие ВСУ вывесили белую ткань на взводном опорном пункте после непродолжительного огневого контакта. Старший поста сообщил на открытых радиочастотах, что 12 человек готовы сдаться в плен. Российские военные прекратили огонь, однако по опорному пункту ударила украинская артиллерия, также был открыт плотный стрелковый огонь.

«По предварительной оценке, с большой долей вероятности все погибли», — написал Марочко, ссылаясь на собственные источники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Марочко заявил о перебоях со связью у украинских войск, участвующих в боях за Артёмовск. Командование ВСУ теряет оперативное управление войсками, потери растут.

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