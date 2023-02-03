В России при поддержке национального проекта «Экология» стартовала онлайн-олимпиада для школьников

Москва, , 18:43 — REGNUM Несмотря на экономические и геополитические сложности, экологическая повестка в России, реализуемая благодаря национальному проекту «Экология», не теряет актуальности. И здесь особое место занимает тема создания условий для вовлечённости в неё населения, особенно — молодого поколения. Проведённый экспертами опрос показал, что некоторые экопривычки даже делают человека более счастливым, но экологическое просвещение (передача и принятие экологических ценностей) всё ещё находится на недостаточно высоком уровне. Почему нельзя выбрасывать батарейки, как правильно высаживать деревья и какие правила помогут не допустить лесного пожара во время отдыха на природе? Этому школьников 1-9 классов научит Всероссийская онлайн-олимпиада по экологии и окружающему миру. Интеллектуальное соревнование пройдет с 31 января по 27 февраля.

Олимпиада по окружающему миру и экологии для учеников 1–9 классов Цитата с сайта ecomir. uchi.ru

«Заботиться о природе — значит ей помогать. Беречь леса от пожаров, почву, воздух и воду — от загрязнений, бороться с глобальными изменениями климата. Для этого нужны знания, как правильно это делать. Важно понимать, что природные ресурсы не бесконечны, и наращивать объёмы их переработки: вторичного, третичного использования. Рассчитываю, что олимпиада не просто поможет привить ребятам полезные экологические привычки, а даст импульс всем её участникам двигаться дальше в деле сохранения природного наследия нашей страны», — прокомментировал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Олимпиада в поддержку национального проекта «Экология» пройдет на образовательной платформе Учи. Ру в интерактивном формате. Основная задача онлайн-состязания — не столько проверить знания учеников о природе, сколько показать, как сильно зависит состояние окружающей среды от правильных привычек в жизни каждого человека. Игровая форма поможет рассказать детям о таких важных темах, как биоразнообразие, сортировка отходов, лесовосстановление и профилактика лесных пожаров.

Например, задание «Батарейка» покажет, как выглядит знакомый всем предмет в разрезе, что находится внутри и какими свойствами обладают его составляющие. Зная, что безобидная с виду севшая батарейка содержит опасные химические вещества, которые наносят серьезный ущерб природе, школьники наверняка запомнят, что ей не место в мусорной корзине.

«В олимпиаде по экологии и окружающему миру этого года ребят 1–9 классов ждет много новых интересных заданий. Решая их, школьники узнают больше о природной и рукотворной среде жизни человека, современной науке и технике, а также о важных вопросах охраны природы. Каждый участник попробует себя в роли путешественника, эколога-детектива, строителя городов, космического исследователя и даже супергероя. Вживаясь в разные роли, ребенок найдет ответ на важный вопрос: какие действия нужно предпринимать ежедневно, чтобы не навредить окружающей нас среде», — пояснил генеральный директор образовательной онлайн-платформы Учи. ру Илья Паршин.

Участники олимпиады по окружающему миру и экологии для учеников 1–9 классов получат сертификат, грамоту или диплом, в зависимости от результата, учителя — благодарственные письма Цитата с сайта ecomir. uchi.ru

Для участия в онлайн-соревновании ребенку достаточно иметь компьютер или планшет с современным браузером и выходом в Интернет. К онлайн-олимпиаде можно присоединиться на сайте ecomir. uchi.ru.

В поддержку олимпиады её партнеры — «Российское экологическое общество» и «Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей» Минпросвещения России (ФГБОУ ДО ФЦДО) — организуют уроки по всей стране. Специалисты проведут их на базе школ и экостанций — центров дополнительного образования детей и подростков естественно-научной направленности. Так, в Калужской, Свердловской, Новосибирской, Чувашской, Пензенской, Тюменской, Кировской, Астраханской областях, Республиках Чувашия, Мордовия и Удмуртия, Ставропольском крае и Москве будут проходить экологические уроки от Российского экологического общества. Целая серия мероприятий запланирована на базе экостанций ФГБОУ ДО ФЦДО в Липецкой, Воронежской, Тюменской, Рязанской, Калининградской, Мурманской, Омской, Челябинской, Нижегородской и Саратовской областях, а также в Алтайском и Камчатском краях.

«Ликвидация экологического нигилизма и повышение экологической культуры в обществе — важная государственная задача. Ее сегодня эффективно решает неправительственный сектор, проводя экоуроки. Нужно продолжать эту практику», — считает председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

«Для нас очень важно, чтобы наши дети росли со знанием и пониманием того, что забота и сохранение окружающей среды — это залог нашего благополучного будущего. Проведение экологической олимпиады на платформе Учи. ру позволит подрастающему поколению не только систематизировать представление об экологичном образе жизни, но и сформировать свою собственную образовательную траекторию», — отметил директор ФГБОУ ДО ФЦДО Игорь Козин.

Олимпиада по окружающему миру и экологии для учеников 1–9 классов

(31 января — 27 февраля 2023 года)

Как сообщало ИА REGNUM, национальный проект «Экология» реализуется с 2019 года по инициативе президента России Владимира Путина. В него входят девять федеральных проектов, охватывающих различные сферы экологической повестки: «Чистая страна», «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами», «Инфраструктура для обращения с отходами I и II классов опасности», «Сохранение лесов», «Сохранение уникальных водных объектов», «Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Чистый воздух».

Вместе с тем, важнейшее направление национального проекта — это экологическое просвещение населения, повышение экологической культуры россиян. В поддержку национального проекта «Экология» ежегодно проводятся просветительские мероприятия и акции, например, акция по сбору макулатуры #БумБатл и акция по расчистке берегов «День Волги», которая в 2023 году преобразуется в «Марафон рек».