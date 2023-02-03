Симферополь, , 08:07 — REGNUM Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца изменить свою позицию в вопросе военной поддержки Киева.

Олаф Шольц © Boris Roessler/dpa/Global Look Press

«Мы призываем Шольца одуматься, пока не поздно. В противном случае он рискует войти в историю как пособник украинского фашизма», — сказал он РИА Новости.

Гемпель добавил, что жителям Германии пора поставить на место «мозги своим политикам, отправляющим оружие и танки к границам России».

«Германия только вместе с Россией может стать одной из самых мощных стран мира», — подчеркнул он.

Напомним, ранее главный редактор швейцарского еженедельника Weltwoche Роджер Кеппель отметил, что германские власти погрязли в политической шизофрении.

Обозреватель процитировал слова главы МИД Германии Анналены Бербок, которая в одно и то же время говорит, что страна ведёт войну против России, «но мы — не участники конфликта». По мнению Кеппеля, «это какая-то форма политической шизофрении, душевное раздвоение».

Как сообщало ИА REGNUM, решение Олафа Шольца передать Киеву танки Leopard 2 приведёт его карьеру к завершению. Так считает бывший советник главы минобороны США полковник Дуглас Макгрегор.

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