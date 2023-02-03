Советник Пушилина: в ЛНР взяли в плен обученных иностранными военными солдат ВСУ

Луганск, , 08:08 — REGNUM Военнослужащие РФ взяли в плен в Луганской Народной Республике украинских военных, которых обучали вести бои инструкторы из Грузии и Франции. Учения проходили во Львове, рассказал советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский РИА Новости.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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Пленные находились в наркотическом опьянении. Их во время контрнаступления задержали военнослужащие 237-го гвардейского десантно-штурмового полка ВС РФ.

«Захватили опорный пункт противника, захватили пленных, которые находились в наркотическом опьянении. Противник отступает, бросая своих пленных и убитых», — рассказал Кимаковский.

Уничтожены были во время этой операции около 50 военных ВСУ. Военных украинских подразделений выбили из нескольких опорных пунктов, уничтожены несколько бронемашин западного производства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник Пушилина рассказал, что военнослужащие России уже контролируют трассу из населённого пункта Часов Яр до Артёмовска, и как только дорога будет полностью под контролем России, ВСУ лишатся возможности снабжения города.