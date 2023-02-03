Луганск, 3 февраля, 2023, 08:11 — ИА Регнум. Командование ВСУ теряет контроль над войсками в Артёмовске из-за проблем со связью, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко 3 февраля в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Артёмовск

Спутниковая связь и радиосвязь стали чаще пропадать на пунктах управления подразделениями ВСУ в Артёмовске (до 1924 года — Бахмут), где идут активные бои. Из-за этого теряется оперативное управление украинскими войсками, нарушается координация действий и растут потери, рассказал эксперт со ссылкой на собственные источники.

«Данный факт также влияет на рост панических настроений как у рядового, так и офицерского состава», — написал Марочко.

Как сообщало ИА REGNUM, советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил, что все подходы к Артёмовску контролирует российская артиллерия. ВС России близки к замыканию вокруг города огневого кольца.

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