Weltwoche: глава МИД Германии Бербок демонстрирует политическую шизофрению

Берн, , 08:00 — REGNUM Германские власти погрязли в политической шизофрении, считает главный редактор швейцарского еженедельника Weltwoche Роджер Кеппель.

Анналена Бербок Bündnis 90/Die Grünen Nordrhein-Westfalen

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Обозреватель процитировал слова главы МИД Германии Анналены Бербок, которая в одно и то же время говорит, что страна ведёт войну против России, «но мы — не участники конфликта». По мнению Кеппеля, «это какая-то форма политической шизофрении, душевное раздвоение».

Главный редактор отметил, что немецкая политика переживает «глубокий кризис репрезентативности, а Запад стал жертвой собственной пропаганды».

Поддерживающие Украину страны испытывают коллективную военную истерию и играют в русскую рулетку с собственным населением, заключил Роджер Кеппель.

Как сообщало ИА REGNUM, Анналена Бербок оказалась в центре скандала после слов о том, что Европа «ведет войну с Россией». Общественность шокирована её словами и требует отставки. В своем публичном заявлении лидер партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц отметил, что российские власти смогут обернуть эту фразу в свою пользу: «Сделала Кремлю подарок».